Fc Internazionale, l’idea di Serena: «Perchè non provare Frattesi come quinto a destra?» #Intervista

Inter, l’idea di Serena: «Perchè non provare Frattesi come quinto a destra?» Le parole dell’ex attaccante

Con un post sul suo profilo X, Aldo Serena, ha provato ad ipotizzare un nuovo ruolo per Davide Frattesi nell’11 dell’Inter:

La butto lì: un potenziale enorme come Frattesi non potrebbe essere sfruttato come quinto a destra? Vista la titolarità dei 3 di centrocampo.Non sempre,ma provarci qualche volta? Mi sembra di ricordare che in passato abbia giocato qualche volta in quel ruolo. #FCInternazionale pic.twitter.com/Xv002hMnHz — Aldo Serena (@Aldito11) December 31, 2023

