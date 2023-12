Fc Internazionale, l’ex Fabbian pronto per San Siro

Giovanni Fabbian troverà sulla sua strada l’Inter: Thiago Motta lo utilizzerà dal 1′ a San Siro in Coppa Italia

Il classe 2003 ha tanta voglia di mettersi in mostra davanti al club in cui è cresciuto e con cui ha conquistato il campionato Primavera a suon di gol prima di volare in prestito alla Reggina in B. In Serie A ha già trovato due pur non trovando troppo spazio, ma il tecnico rossoblù gli ha sempre dimostrato fiducia. Questa sera vuole brillare e farsi notare.

