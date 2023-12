Fc Internazionale Lecce, Padovan mette in guardia i Inter sulla pericolosità dei salentini

Giancarlo Padovan ha avvertito l’Inter della pericolosità del Lecce a circa 2 ore dal fischio d’inizio del match: le parole

Per Giancarlo Padovan la partita tra Inter e Lecce potrà essere una trappola per i nerazzurri, come dichiarato a poche ore dal fischio d’inizio.

INTER LECCE- «La Juventus si è riavvicinata. Inter-Lecce potrebbe essere una partita trappola per i nerazzurri. Scudetto? Per me è dei nerazzurri, al massimo della Juventus. Gli altri guardano, Arnautovic? Finora ha sprecato le occasioni».

