Fc Internazionale Lecce, Calvarese: «Proteste giuste dei giallorossi sul primo gol» #Intervista

L’ex arbitro commenta la direzione di gara del collega Matteo Marcenaro nella sfida tra Inter e Lecce, vinta dai nerazzurri

Nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport l’ex arbitro Giampaolo Calvarese condanna la direzione di Matteo Marcenaro in Inter – Lecce. Ecco le sue parole:

«Sulla punizione da cui scaturisce il gol di Bisseck protestano entrambe le squadre: l’Inter chiede il secondo giallo per Joan Gonzalez, il Lecce contesta l’assegnazione del fallo per tocco di mano. Hanno ragione i salentini: Gonzalez intercetta il pallone prima con il bacino e in un secondo momento con la mano. Quest’ultima però non è larga, in posizione non punibile. Nel secondo tempo Marcenaro assegna dal campo un calcio di rigore in favore del Lecce per un presunto fallo di mano di Carlos Augusto. Ma in realtà il tocco è con la schiena/gomito, come mostrano le immagini del Var, che fanno giustamente cambiare idea all’arbitro. L’On Field Review, chiamata da Maggioni, ‘salva’ Marcenaro»

L’articolo Inter Lecce, Calvarese: «Proteste giuste dei giallorossi sul primo gol» proviene da Inter News 24.