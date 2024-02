Fc Internazionale, le casse ti sorridono: superati i 100 mln di incasso dalla Champions! I dettagli

Pubblicità

Inter, le casse ti sorridono: superati i 100 mln di incasso dalla Champions League! I dettagli dei premi UEFA per la scorsa stagione

Arrivano notizie positive per l’Inter sul fronte economico. La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2022/23, elencando i ricavi dei vari club con i premi dalla Champions League, Europa League e Conference League. Balzo in avanti per il club nerazzurro, che è la squadra italiana ad incassare di più. Si tratta di oltre 101 milioni di euro che entrano nelle casse societarie. Ecco le cifre riportate da Calcio e Finanza.

Di seguito il dettaglio della divisione dell’incasso dell’Inter:

Partecipazione: 15,64 milioni

Ranking storico: 15,918 milioni

Market Pool: 10,573 milioni

Bonus risultati: 10,026 milioni

Ottavi di finale: 9,6 milioni

Quarti di finale: 10,6 milioni

Semifinali: 12,5 milioni

Finale: 15,5 milioni

Aggiustamento: 0,932 milioni

Per quanto riguarda le altre squadre: entrano 85 milioni di euro nelle casse del Milan, 77 per il Napoli e 56 per la Juve. Solo 4 club, oltre a quello nerazzurro, hanno superato i 100 milioni: si tratta di Manchester City (135 mln), Real Madrid (118 mln), Bayern Monaco (108 mln) e PSG (101 mln).

