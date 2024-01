Fc Internazionale-Lazio, RESA TOTALE Sarri: “Che brutta figura!”

Intervistato da Mediaset al termine di Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana, Maurizio Sarri è parso molto deluso dalla prestazione della sua squadra, mai in partita contro i ragazzi di Simone Inzaghi. Un senso di delusione e rammarico trasmesso anche dalle sue dichiarazioni.

Queste le sue parole:

“Quanto è durata la nostra possibilità di passaggio del turno? 3-4 minuti. E’ stato palese fin dall’inizio. E’ chiaro che la differenza tra noi e loro esiste e quindi i meriti degli avversari non vanno sottovalutati. Ma è altrettanto chiaro che la differenza tra noi e loro non è questa e i nostri demeriti sono tantissimi. Spiegazioni? La nosta è una squadra che ha sempre sofferto di questi blackout dopo una serie di partite positive. Mi dà fastidio il modo in cui perdi, poi puoi perdere contro l’Inter. Diamo i meriti a loro, ma prendiamoci la parte dei nostri demeriti che sono evidenti. Lotito non era arrabbiato, era deluso, come me. Abbiamo fatto una brutta figura di fronte a una vasta platea televisiva”.