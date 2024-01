Fc Internazionale Lazio Primavera 5-2 DIRETTA, Stankovic chiude il match

Il match valido per la sedicesima giornata di Primavera 1 2023/2024 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Scontro al vertice questo pomeriggio tra Inter Primavera e Lazio. Le due squadre occupano rispettivamente la prima e seconda posizione della classifica di Primavera 1, con 31 punti la prima e 29 la seconda. Calcio d’inizio in programma alle ore 14.30 al Konami Youth Development Centre in memoria di Giacinto Facchetti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Inter Lazio Primavera 5-2: sintesi e moviola

1′ Iniziato il match

3′ Inizia subito forte l’Inter – Pressing alto e passaggi veloci per i nerazzurri che guadagnano subito un calcio d’angolo

5′ Ancora in attacco l’Inter – buon fraseggio degli uomini di Chivu, si difende bene la Lazio

5′ GOL DELL’INTER – Partenza super aggressiva dei meneghini, dai 25 metri Stankovic lascia partire un destro di pregevole fattura che si infila in rete

6′ RADDOPPIO INTER – Neanche il tempo di riprendere il gol che l’Inter recupera il pallone, Di Maggio viene inviato a rete e davanti alla porta infila freddissimo

12′ Lazio nel pallone – Inferno nerazzurro ora, solo una squadra in campo con i capitolini ora ancora storditi dal raddoppio fulminante

14′ ACCORCIA LA LAZIO – Pennellata a dir poco perfetta sul secondo palo di Napolitano che lascia partire un destro a giro delicato che termina direttamente in porta

19′ Rientra in partita la Lazio – Si alzano i ritmi della gara, ora entrambe le formazioni attaccano con insistenza

20′ GOL DELL’INTER – Contropiede magistrale di Sarr che porta palla sulla sinistra e invia il pallone al centro dove arriva Berenbruch che schiaccia in porta

23′ Perciolo Lazio – Calcio d’angolo per i biancocelesti, sulla palla arriva incontrastato capitan Ruggeri che però impatta male

25′ Gioco fermo – Contrasto tra Kamate e Cuzzarella, entrambi cercano il pallone con il primo che colpisce erroneamente il secondo al posto della sfera. Si riparte dopo qualche secondo

30′ Ancora pioggia – Ora si intensifica e non poco il temporale su Milano, il gioco (per ora) non pare risentire

32′ CHE ERRORE INTER – Errore paradossale dei nerazzurri che recuperano un pallone pericoloso, 2 contro 1 in area sprecato da Sarr e Kamate.

35′ Annullato il gol della Lazio – Cross in area per gli ospiti, sul secondo palo sbuca Napolitano che (lasciato solo) infila in rete. Per arbitro il gol è buono, ma l’assistente blocca (giustamente) tutto per fuorgioco

40′ Si abbassano i ritmi – Dopo un avvio lampante ora sembrano abbassarsi leggermente i ritmi di gioco, Inter ancora in possesso, affidadnosi alle giocate di Stankovic

43′ Pressing Inter – Asfisiante per tutti i primi tre quart d’ora il pressing dei nerazzurri. L’obiettivo è chiaro: mettere in difficoltà la manovra della Lazio

45′ Fine primo tempo

45′ Inizia il secondo tempo

47′ OCCASIONE INTER – Azione personale di Sarr, che verticalizza nello stretto per Berenbruch, il suo tiro d’istinto viene però parato

50′ Inizio fotocopia del primo tempo – Inter più pimpante in campo, intensità minore della prima frazione di gioco, ma manovra continua comunque dei nerazzurri

53′ Duro contrasto tra Diego Gonzales e Stabile – Giallo (giusto) per quest’ultimo che si scusa subito con l’avversario

54′ Giallo anche per Di Maggio – L’interista colpisce da dietro l’avversario che cade a terra lamentandosi platealmente con l’arbitro

57′ GOL DELL’INTER – Calcio d’angolo per i padroni di casa, super parata di Magro che respinge il tiro di Cocchi, sulla ribattuta arria Stabile che nella mischia non ci pensa due volte e spacca la rete con cattiveria

58′ Cambio Inter – Dentro Matjaz esce Stabile

58′ Altri due cambi Inter – Entrano anche Akinsanmiro e Zuberek, fuori Di Maggio e Sarr

62′ GOL LAZIO – Rientra in partita la Lazio, contropiede 2 contro 3 per i capitolini, la sfera arriva a Sulejmani che scarica un colpo da biliardo nell’angolo basso

66′ Quarto cambio Inter – Entra Bovo esce Kamate

67′ GOL DELL’INTER – La chiude (forse) Stankovic che spizza di testa con un incornata vincente il calcio d’angolo di Cocchi

Migliore in campo Inter

Al triplice fischio.

Inter Lazio Primavera 5-2: risultato e tabellino

Inter Primavera (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Stabile, Stante, Cocchi; Berenbruch, Stankovic, Di Maggio; Kamate, Sarr, Quieto. A disposizione: Raimondi, Nezirevic, Bovo, Motta, Vedovati, Zuberek, Matjaz, Spinaccè, Ricordi, Alexiou, Akinsanmiro. Allenatore: Cristian Chivu.

Lazio Primavera: Magro; Bordo, Milani, Sardo, Di Tommaso, Napolitano, Ruggeri, Dutu, Gonzalez, Zazza, Cuzzarella. A disposizione: Renzetti, Bedini, Petta, Yordanov, Tredicine, Sulejmani, Bigotti, Cappelli, Nazzaro. Allenatore: Stefano Sanderra.

Ammoniti: Zazza 41′, Stabile 52′, Di Maggio 53′, Sulejmani 55′

Espulsi:

Arbitro: Eugenio Scarpa.

L’articolo Inter Lazio Primavera 5-2 LIVE, Stankovic chiude il match proviene da Inter News 24.