Fc Internazionale-Lazio, le undici UFFICIALI: Mister Inzaghi va sul SICURO

L’Inter scende in campo contro la Lazio per difendere la Supercoppa Italiana, conquistata nelle ultime due edizioni. A Riyad, i nerazzurri affrontano la formazione di Sarri per provare a raggiungere il Napoli nella finale di lunedì prossimo.

Per l’occasione Inzaghi sceglie l’abito migliore, confermando quasi in toto la convincente formazione vista in campo contro il Monza. L’unico cambio è al centro della difesa, dove Acerbi tornare titolare al posto di De Vrij. Confermato a destra Darmian al posto di Dumfries, unico dubbio della vigilia.

Per Sarri, invece, il collaudato 4-3-3, con Felipe Anderson e Pedro (al posto di Zaccagni infortunatosi nel riscaldamento) a spalleggiare Immobile nel tridente. Solo panchina per Luis Alberto, con il terzetto Guendouzi-Rovella-Vecino che partirà titolare a centrocampo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio:

19 Gennaio 2024 – 20:00 Al-Awwal Park Stadium, Riyadh Inter

3-5-2 Formazione 1 – Sommer 28 – Pavard 15 – Acerbi 95 – Bastoni 36 – Darmian 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Simone Inzaghi Pubblicità Panchina 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Cuadrado diffidati Nessuno Lazio

4-3-3 Formazione 94 – Provedel 29 – Lazzari 34 – Gila 13 – Romagnoli 77 – Marusic 8 – Guendouzi 65 – Rovella 5 – Vecino 7 – Felipe Anderson 17 – Immobile 9 – Pedro Maurizio Sarri Panchina 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 6 Kamada, 20 Zaccagni, 10 Luis Alberto, 15 Casale, 16 Kamenovic, 18 Isaksen, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 32 Cataldi, 46 Ruggeri, 70 Sana Ballottaggi Nessuno Squalificati Nessuno indisponibili Castellanos diffidati Cataldi, Pellegrini, Rovella Arbitro: Marchetti Assistenti: Baccin-Mokhtar Quarto Uomo: Marinelli Var: Di Bello

AVAR: Di Paolo