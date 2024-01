Fc Internazionale Lazio DIRETTA 1-0: Super Barellino spacca la traversa

Appuntamento alle 20:00 per Inter Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh: ecco la cronaca live della partita

Alle ore 20:00 all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh andrà in scena Inter Lazio, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di quest’anno, dopo il successo ottenuto ieri sera dal Napoli ai danni della Fiorentina: segui con noi la cronaca live dell’incontro.

CRONACA LIVE

È iniziato il match!

3′ – Prima conclusione della partita è di Barella: palla alta.

5′ – Insidiosa azione dalla destra della Lazio condotta da Felipe Anderson: Pavard è bravo ad allontanare il cross basso del brasiliano.

7′ – THURAM! Gran cross dalla destra di Barella, Thuram va a botta sicura di testa ma la deviazione di Gila è fondamentale per scongiurare il gol. Corner per i nerazzurri.

9′ – BASTONI! Azione insistita dell’Inter guidata da Lautaro e Thuram, poi Pavard si sovrappone e mette in mezzo: arriva Bastoni che calcia di prima, palla parecchio alta.

12′ – Fallo da dietro di Gila nei confronti di Thuram. Il difensore biancoceleste interrompe l’azione nerazzurra, l’arbitro però non lo ammonisce.

15′ – Che rischio di Calhanoglu! Il turco vicino a perdere una palla sanguinosa davanti la porta di Sommer, è bravo poi a recuperare in scivolata.

17′ – GOL DELL’INTER! Azione che parte dal basso, Darmian cambia splendidamente il gioco per Dimarco che serve Barella. La mezzala nerazzurra premia la sovrapposizione di Bastoni che mette al centro: colpo di tacco di Dimarco che serve Thuram, il quale da pochi passi non può sbagliare e fa 1 a 0.

21′ – Conclusione da fuori area di Felipe Anderson, palla larga.

23′ – Ancora pericolosa l’Inter! La palla finisce sui piedi di Darmian che prova il tiro dal limite dell’area, para facile Provedel.

27′ – Vecino! Conclusione dell’uruguaiano, dopo aver servito una splendida palla a Felipe Anderson: la palla torna sui suoi piedi e prova il tiro. Palla alta.

30′ – INTER AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Altra splendida azione con Darmian che ha campo davanti e se lo prende, poi allarga per Dimarco che mette al centro per Lautaro. Deviazione di Lazzari e palla fuori, ma l’arbitro non la nota ed assegna la rimessa dal fondo.

33′ – LAUTARO! L’argentino avanza palla al piede e calcia potente da fuori area! Provedel para in due tempi, evita l’intervento sul pallone di Thuram e mette in angolo.

35′ – Ancora pericolosissima l’Inter! Tiro cross di Calhanoglu, nessun compagno riesce ad intervenire sul pallone che termina di poco a lato al palo.

36′ – BARELLA SPACCA LA TRAVERSA! Azione meravigliosa dell’Inter che si distende in avanti sulla corsia mancina, Dimarco poi crossa al centro: Barella calcia al volo e prende la traversa!

40′ – Immobile si trattiene per la maglia con Acerbi, poi finisce per terra e reclama per un calcio di rigore. Marchetti ha visto tutto e lo invita ad alzarsi.

42′ – Azione da un lato all’altro dell’Inter: conclusione potente di Darmian che termina alta.

Migliore in campo nel primo tempo:

INTER LAZIO, IL TABELLINO 1-0

Marcatori: Thuram (INT)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi. A disp. Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, De Vrij, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Stankovic, Sanchez

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri. A disp. Sepe, Mandas, Renzetti, Hysaj, Casale, Patric, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Sardo, Isaksen, Zaccagni, Sana Fernandes.

Arbitro: Marchetti

INTER LAZIO, IL PREPARTITA

#ForzaInter #SupercoppaItaliana #InterLazio pic.twitter.com/Ssry73ZykI — Inter (@Inter) January 19, 2024

Testiamo il campo @LeoVegas_News #ForzaInter #InterLazio #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/9bNhzTvdLP — Inter (@Inter) January 19, 2024

#ForzaInter #InterLazio #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/HztZU96n9e — Inter (@Inter) January 19, 2024

Andiamooooo #ForzaInter #SupercoppaItaliana #InterLazio pic.twitter.com/y6CMQKL3wM — Inter (@Inter) January 19, 2024

I ragazzi sono arrivati #ForzaInter #InterLazio #SupercoppaItaliana pic.twitter.com/x4SgHoNGUp — Inter (@Inter) January 19, 2024 Pubblicità

L’articolo Inter Lazio LIVE 1-0: Barella spacca la traversa proviene da Inter News 24.