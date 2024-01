Fc Internazionale, l’attacco è super: dato impressionante su tre calciatori

L’Inter vanta delle statistiche da urlo per quanto riguarda il reparto offensivo: i numeri

L’attacco dell’Inter continua a volare e come rivela Tuttosport, i nerazzurri vantano tre calciatori già in doppia cifra.

«Il turco con il gol contro i biancocelesti è salito a 11 totali in stagione, eguagliando così il suo primato personale in Italia stabilito nell’annata ’19-20 col Milan. Anche allora segnò 11 reti, ma in 38 partite, mentre oggi è a 25. C’è tempo dunque per aumentare il bottino e fare meglio pure della stagione ’14-15 quando, giocando nel Bayer Leverkusen da trequartista, chiuse con 13 gol. Dunque, col tap-in vincente di Thuram con la Lazio, Inzaghi si ritrova con tre giocatori in doppia cifra. Nessuno in Italia è come l’Inter, ma anche in Europa i nerazzurri sono al vertice di questa speciale graduatoria insieme a due top club come Manchester City e Real Madrid. Guardiola può contare su Haaland (19 gol), Alvarez (13) e Foden (11), mentre Ancelotti su Bellingham (17), Rodrygo (12) e Joselu (10), con Vinicius, condizionato dagli infortuni, comunque a un passo dalla doppia cifra (9)».

