Fc Internazionale, l’Atletico teme Lautaro El Toro: ecco in Spagna cosa dicono di lui

Inter-Atletico Madrid è anche la partita di Lautaro Martines, ecco svelato cosa dicono in Spagna su di lui prima della Champions League

Ormai possiamo dirlo: il conto alla rovescia è (quasi) finito. Domani sera sul campo di San Siro Inter-Atletico Madrid prenderà vita e a quale punto scoprire chi tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Simeone avrà modo di aggiudicarsi il primo round degli ottavi di Champions League.

A tal proposito, in conferenza stampa quest’oggi a Koke hanno chiesto quale fosse il suo pensiero sulla punta di diamante dei nerazzurri: Lautaro Martinez e se avesse ricevuto consigli dagli altri argentini in squadra per fermarlo. Ecco cosa pensano lo spagnolo del Toro, un calciatore globalmente concousito a quanto pare.

CONSIGLI DE PAUL E MOLINA PER LAUTARO – «Beh, tutti lo conosciamo. Ovviamente è un giocatore mondiale, non ci sono tante cose da dire a riguardo perché lo conosciamo tutti».

