Fc Internazionale, la Vecchia Signora Juventina è disperata: ricerca spasmodica di un centrocampossibilità sul calciomercato

La sfida scudetto tra Inter e Juve passa anche dal calciomercato, i bianconeri valutano queste due opzioni sul centrocampo

Non solo sul campo, la rincorsa allo scudetto tra Inter e Juventus passa anche dal calciomercato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport a tal proposito, i bianconeri starebbero provando in ogni modo ad assicurarsi un centrocampista in questa finestra di trattative.

Una pedina nuova dunque da inserire nello scacchiere di Max Allegri al fine di incrementare la sua competitività. Due sarebbero in particolar modo le ipotesi valutate dai bianconeri. Parliamo di Bonaventura e Pereyra, anche se (almeno per ora) non c’è traccia di possibili aperture da parte dei rispettivi club.

L’articolo Inter, la Juve è disperata: ricerca spasmodica di un centrocampista sul mercato proviene da Inter News 24.