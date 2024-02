Fc Internazionale, la SCELTA di Mister Inzaghi sul ritiro pre Atletico Madrid

Pubblicità

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha deciso come proseguire l’avvicinamento alla sfida con l’Atletico Madrid

Niente ritiro pre Atletico Madrid per l’Inter di Simone Inzaghi, il tecnico ha optato per un’altra soluzione, riporta La Gazzetta dello sport.

IL RITIRO – «Lunedì la squadra si allenerà a mezzogiorno e, come d’abitudine per i match interni in Europa, non andrà in ritiro. I giocatori si ritroveranno ad Appiano martedì mattina per la rifinitura che precederà la solita trafila dei match notturni: pranzo, riposo, merenda, riunione tecnica e partenza del pullman alla volta di San Siro alle 19».

