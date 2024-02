Fc Internazionale, la questione sponsor: già tagliato un traguardo

Il raggiungimento del Mondiale per club nel 2025 è un traguardo importante anche in ottica partnership per l’Inter

Marco Bellinazzo sul Sole 24 ore si è soffermato anche sul tema sponsor per l‘Inter:

ACCORDI – «In quest’ottica, il traguardo già tagliato del mondiale per club Fifa nel 2025 si sposa con il consolidamento delle partnership nerazzurre con big americane come Nike (unico team tricolore), Paramount e eBay. E sempre nel solco dello sport-entertainment teso a stimolare l’engagement dei supporter si inserisce l’Inter Media House, struttura che nell’annata 2022/23 ha contribuito a far crescere la community interista per un totale di 64 milioni di tifosi nel mondo, con 55mila contenuti distribuiti (+29%) e 5,4 miliardi di impression generate. Non è un caso se gli Inter Club hanno raggiunto il record di 200mila membri, con una presenza in 80 paesi, mentre i progetti delle Inter Academy mirano a presidiare i mercati chiave del Nordamerica e del Middle East».

