Fc Internazionale, la condizione fisica è esaltante: e spunta il indiscrezione sul rabbocco di gennaio

L’Inter gode di una condizione fisica incredibile, ecco come stanno i ragazzi di Simone Inzaghi ed un particolare retroscena su gennaio

Ormai sembra scontato dirlo, ma se l’Inter continua a macinare vittorie su ogni campo è anche merito della esaltante condizione atletica che stanno attraversando i ragazzi di Simone Inzaghi. Il motivo? Per prima cosa basta guardare l’infermeria che vede solamente Acerbi (out per due settimane), Frattesi (rientro previsto tra oggi e domani) e Cuadrado (per lui discorso a parte) lontano dai campi di gioco.

Inoltre, secondo quanto riportato stamane da Il Corriere dello Sport, le settimane a cavallo delle feste natalizie (vale a dire i giorni senza impegni extra), avrebbero permesso al club lombardo una “rabbocco” di preparazione. Forze fresche in canna per tornare in campo più carichi che mai: il risultato si è visto.

L’articolo Inter, la condizione fisica è esaltante: e spunta il retroscena sul rabbocco di gennaio proviene da Inter News 24.