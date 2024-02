Fc Internazionale, la clamorosa statistica in campionato: NEWS Sport ammutolito

26 Feb 2024, 10:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

C’è una statistica sull’Internazionale che balza all’occhio, dopo le 25 partite in Serie A: dagli studi di Sky Sport riportano il numero

Come riferito da Sky Sport al termine di Lecce Internazionale, c’è una statistica clamorosa che riguarda i leoni nerazzurri, ora saldamente al comando della classifica di Serie A.

E’ capitato infatti solo per 38 minuti che l’Internazionale fosse in svantaggio in campionato, a fronte dei 1218 minuti in cui è stata in vantaggio e i 188 in parità. Sontuosa.

L’articolo Internazionale, la clamorosa statistica in campionato: Sky Sport ammutolito proviene da Internazionale News 24.