Fc Internazionale, Klaassen si racconta: «Cresciuto con questo ex nerazzurro, vi svelo tre date fondamentali per me» #Intervista

Il calciatore dell’Inter Davy Klaassen si racconta, ecco la sua intervista prima del match contro la Salernitana dove svela alcuni retroscena

Si è raccontato a 360 gradi Davy Klaassen, protagonista del match day nerazzurro prima di Inter-Salernitana, parla così della sua vita calcistica (e non).

IDOLI INTER – «Sono cresciuto con il mito di Dennis Bergkamp, ex Inter e Ajax e di Jari Litmanen, altra leggenda dell’Ajax che ho sempre ammirato. Diventare un calciatore è stato il mio sogno fin da bambino e mi sono allenato duramente ogni singolo giorno sul campo per realizzarlo. Le fondamenta di questo lavoro le ho costruite nel Settore Giovanile dell’Ajax e oggi sono felice di dove sono arrivato,l’Inter è un grande Club e sono orgoglioso di vestire questa maglia».

AMANTE DEL CALCIO – «Quando sono in campo cerco sempre di divertirmi e dare il massimo perchè tutto vada bene per la squadra, è la cosa più importante. Amare questo sport è la base di tutto, ci saranno sempre dei momenti difficili ma il calcio è la cosa più importante e la passione è il motore che permette di superare ogni cosa. Il calcio mi ha fatto vivere momenti incredibili come il gol al Mondiale con la Nazionale Olandese, o la tripletta segnata ai tempi dell’Ajax»

DATE – «3 date significative? 21/02/1993: la mia data di nascita, il giorno in cui è cominciato tutto: non è passato molto da lì alle prime corse dietro un pallone. 22/11/2011: il mio debutto con l’Ajax, un momento speciale, un giorno che avevo aspettato molto e per cui avevo lavorato tanto. 17/06/2023: il giorno in cui ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi…ha detto sì ed è stato un momento molto speciale per noi. 5 qualità? Determinazione: insieme alla passione permettono di superare ogni difficoltà. Lavoro duro: è la base di tutto, ho lavorato duramente per arrivare dove sono e ne sono orgoglioso. Visione: essere nel momento giusto nella giusta posizione. Istinto: seguire il gioco, essere pronto ad aiutare la squadra in diversi modi, anche con i gol. Lavorare per la squadra: la condivisione delle fatiche e degli obiettivi con i compagni è fondamentale».

L’articolo Inter, Klaassen si racconta: «Cresciuto con questo ex nerazzurro, vi svelo tre date fondamentali per me» proviene da Inter News 24.