Fc Internazionale-Juve: record di ascolti per Dazn: registrato il numero monstre

Incredibile record di ascolti per Dazn con Inter Juve, il numero di share degli spettatori per il big match di San Siro è spaventoso

Inter Juve non solo ha fatto registrare il tutto esaurito in quel di San Siro. Sono stati migliaia (o per meglio dire, milioni) gli spettatori che si sono gustati il big match dalle proprie abitazioni.

Il derby d’Italia ha infatti fatto registrare la presenza di circa 2 milioni e 275 mila appassionati davanti agli schermi. Vale a dire record stagionale per la piattaforma online.

