Fc Internazionale Juve, Open Var: «Non è rigore il contatto Danilo-Big Markus Thuram» #Intervista

Inter-Juve, big match disputatosi lo scorso 4 febbraio, è protagonista dell’ultima puntata di Open Var. Gervasoni, vice commissario designatore, ha esaminato il contatto tra Danilo e Thuram.

GERVASONI – «La dimostrazione è che il VAR controlla tutte le situazioni. Nella prima, Danilo tocca il pallone, poi leggermente Thuram ma non è punibile, infatti il Var procede con un silent check abbastanza veloce. Infine viene controllato l’eventuale fallo di mano in area, ma non c’è nulla perché il pallone finisce sul petto di un giocatore bianconero».

L’articolo Inter Juve, Open Var: «Non è rigore il contatto Danilo-Thuram» proviene da Inter News 24.