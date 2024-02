Fc Internazionale-Juve, maxi incasso da San Siro: ma non è record assoluto… Due partite hanno fruttato di più

Inter Juve, maxi incasso da San Siro: ma non è record assoluto… Due partite hanno fruttato di più del derby d’Italia scudetto

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’incasso per Inter-Juve sarà enorme anche se non abbastanza da sfondare lo storico record del campionato italiano. In ogni caso, la partita scudetto 2023-24 entrerà di diritto nella storia della Serie A perché, secondo i calcoli degli uffici interisti alla vigilia, il botteghino dovrebbe girare attorno ai 6 milioni ed entrare nel podio delle nostre partite più “ricche” di sempre.

Al primo posto c’è un altro derby di Italia, quello dell’ottobre 2019 che fruttò 6,6 milioni di euro, e poi il derby milanese di inizio stagione, il 5-1 sonante di Inzaghi su Pioli, arrampicato fino a quota 6,2 milioni.

