Fc Internazionale-Juve, maxi coreografia ad effetto della Curva Nord e un ‘regalo’ all’ingresso di San Siro

Inter Juve, maxi coreografia ad effetto della Curva Nord e un ‘regalo’ all’ingresso di San Siro per animare il pre-partita del derby d’Italia

Come riporta La Gazzetta dello Sport vista l’importanza della partita tra Inter e Juventus, la Curva Nord è da giorni al lavoro per realizzare una coreografia a effetto, enorme, che riempirà tutti i tre anelli del settore verde, dall’alto fino al basso.

Il resto, invece, sarà animazione voluta direttamente dal club e dagli sponsor. Ad animare il pre-partita, così, un laser show in collaborazione con Qatar Airways, il vettore aereo ufficiale dei nerazzurri in trattativa per diventare partner di maglia della prossima stagione. Con la collaborazione della compagnia del Golfo verranno pure distribuite all’ingresso sciarpe per colorare di nerazzurro San Siro. Anche Paramount+, brand per ora impresso sulla maglia, animerà i minuti prima del match: in questo caso il protagonista è “Halo”, serie tv fantasy basata sul famoso video- gioco la cui seconda stagione sarà in streaming da giovedì.

L’articolo Inter-Juve, maxi coreografia ad effetto della Curva Nord e un ‘regalo’ all’ingresso di San Siro proviene da Inter News 24.