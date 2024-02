Fc Internazionale Juve, il fallo fa discutere: «Maresca non ha visto, ma il Var…» #Intervista

Pubblicità

Il giornalista Gianni Visnadi ha messo in luce un episodio andato in scena durante Inter-Juve, ecco cosa non è stato notato da Maresca e Var

Intervenuto a Sky Tg 24, il giornalista Gianni Visnadi ha espresso il suo commento perplesso su un episodio da moviola nel corso del big match di Serie A tra Inter e Juve.

Pubblicità

VISNADI SU INTER JUVE – «Inter Juve non è passata in Cassazione senza problemi. Il Var non è intervenuto sull’intervento di un difensore della Juve (Danilo ndr) su Thuram che dal campo non si vedeva, per cui Maresca non aveva responsabilità».

Pubblicità

L’articolo Inter Juve, il fallo fa discutere: «Maresca non ha visto, ma il Var…» proviene da Inter News 24.