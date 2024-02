Fc Internazionale Juve, il doppio ex Serena non ha dubbi: «Finirà così» #Intervista

Aldo Serena, doppio ex di prestigio sia di Inter che di Juve, domani avversarie, pronostica così sull’attesissimo match

Intervistato da Deejay Football Club, Aldo Serena, doppio ex di Inter e Juve, parla così del match di domani.

INTER JUVE – «Potrebbe essere una partita un po’ bloccata? 0-0 penso che sia un risultato abbastanza probabile perché sono due squadre che hanno la fase difensiva molto forte. Sono intense, equilibrate e quindi non sarà semplice rompere l’equilibrio».

LAUTARO – «Lautaro attaccante che non si vedeva in Italia da tanti anni, cioè completo, anche un po’ un bomber antico che ricorda gli attaccanti degli anni ’80/90? Sì, è un sunto fra Boninsegna… ma non solo Boninsegna perché è più dinamico di Boninsegna. Da quando poi ha la fascia del capitano addosso non sbaglia un colpo. Non sbaglia un colpo anche proprio nelle dichiarazioni, nell’essere leader di questa squadra.

Ed è un ragazzo ancora giovane insomma. È un giocatore fortissimo perché ha gambe potenti. Nelle deviazioni è unico, nei colpi di testa, che forse era quello un po’ il suo punto debole, abbiamo visto a Firenze che gol abbia fatto. È stato un gol difficilissimo quello. E quindi adesso veramente è maturo per portare l’Inter in alto. Chiellini ha detto che non darebbe mai il primo palo a Lautaro? Perché Lautaro è rapido, è sempre in equilibrio. Ha quelle leve corte, ma ha delle gambe potentissime e poi ha anche la tecnica perché lo stato e tiro che lui ha in area di rigore è sempre perfetto. La preparazione con il primo tocco è tenere il pallone orientato verso la porta avversaria a un metro, pronto per andare a calciare».».

