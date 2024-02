Fc Internazionale Juve, Giuliani: «Ancora non ci siamo resi conto di una cosa» #Intervista

In vista del big match di questa sera tra l’Inter e la Juve, il giornalista Fulvio Giuliani ha posto l’accento su una questione importante

Il direttore del quotidiano La Ragione, Fulvio Giuliani, si rivolge a Inter e Juve, stasera avversarie nella 23^ giornata di Serie A, focalizzandosi su un aspetto in particolare. Le dichiarazioni a Sky Sport.

INTER JUVE – «Da un punto di vista psicologico la finale di Champions League conta tantissimo. Dobbiamo dire grazie alla Juventus, senza loro non avremmo avuto un campionato. Non me ne vogliano gli amici interisti che hanno la squadra di gran lunga più forte. Il calcio lo conosciamo, staremo a vedere. Ancora oggi facciamo ancora fatica a capire quanto per poco l’Inter non abbia sfiorato la Champions League, ho la sensazione che ancora non ce ne siamo resi conto perfettamente».

