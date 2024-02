Fc Internazionale Juve, che atmosfera a San Siro: le NEWS da brividi

Atmosfera da brividi a San Siro, ecco le foto del Giuseppe Meazza prima della gara tra Inter e Juventus di questa sera

San Siro si prepara ad indossare il suo abito migliore. Per questa sera è previsto il tutto esaurito allo Stadio con Inter e Juventus che si preparano a scendere in campo in un’atmosfera stellare. Ecco il post Instagram del club nerazzurro.

SAN SIRO – «Atmosphere in the making»

