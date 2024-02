Fc Internazionale Juve, Casini: «Non commento Maresca. C’è un problema» #Intervista

Pubblicità

Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ha commentato l’arbitraggio di Maresca in Inter-Juve, big match della scorsa giornata

Lorenzo Casini, presidente della Serie A, ha commentato la direzione di gara di Fabio Maresca in Inter-Juventus al termine dell’assemblea con i club.

LE PAROLE – «Io non commento questo, secondo me stiamo parlando di arbitri estremamente validi. Il tema arbitri in Serie A non è la qualità, sono eccellenze espresse dal Paese e confermate a livello internazionale. Quello che va migliorato è rendere gli arbitri maggiormente indipendenti, potenziarli, seguire il modello inglese a livello fattuale e formale. Sulla qualità dei singoli arbitri l’Italia».

