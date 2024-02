Fc Internazionale Juve, Barzagli: «Quel top player può essere un problema per l’Fc Internazionale» #Intervista

L’ex bianconero Andrea Barzagli ha parlato nel prepartita del derby d’Italia tra Inter e Juve: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, così Andrea Barzagli nel prepartita di Inter Juve.

PARTITA – «Yildiz può essere un problema per i nerazzurri. C’è da vedere come stia Chiesa, ma schierare il turco stasera vuol dire che Allegri si fida molto di lui. Sappiamo bene che gli strappi di Chiesa a gara in corso possono fare male. Impatto di Sommer incredibile, ma preferisco ancora Szczesny di poco. L’ambiente carica tutti comunque, che ambiente che c’è a San Siro.

L’impatto di Thuram è stato fantastico, ha preso il posto di Lukaku, è un giocatore davvero forte. E si trova benissimo con Lautaro soprattutto, che è diventato anche grazie a lui un finalizzatore incredibile»

L’articolo Inter Juve, Barzagli: «Quel giocatore può essere un problema per l’Inter» proviene da Inter News 24.