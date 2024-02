Fc Internazionale, inVS URGENTE con il Sindaco Sala: c’è una novità su San Siro

Da qualche settimana, è tornato in auge il tema stadio per Inter e Milan. Se i rossoneri hanno già realizzato un passo importante acquistando per 40 milioni il terreno di San Donato individuato per la costruzione del nuovo impianto, i nerazzurri stanno ancora temporeggiando nonostante nei mesi scorsi abbia firmato un accordo per il diritto di esclusiva (valido fino al 30 aprile 2024) sullo studio di fattibilità sull’area di proprietà di Infrafin a Rozzano.

A smuovere nuovamente l’argomento, è stato il nuovissimo progetto di ristrutturazione del Meazza elaborato dallo studio Arco Associati e presentato a fine gennaio in commissione consiliare. A questo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, si aggiunge la disponibilità di Webuild (colosso italiano delle costruzioni e dell’ingegneria civile e industriale) – comunicata per mezzo di una lettera al Comune di Milano – ad eseguire gli eventuali lavori di rimodernamento dell’impianto.

Anche per questa ragione, il sindaco Giuseppe Sala ha inviato una sorta di ultimatum ad Inter e Milan. I due club sono stati convocati per un incontro urgente dal primo cittadino che – in virtù del nuovo progetto di ristrutturazione di San Siro – vuole capire definitivamente le intenzioni delle due società intorno a questa possibilità.

