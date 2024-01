Fc Internazionale, inVS decisivo: colpo prenotato

Iniziano i primi movimenti di mercato anche in casa Inter. Il nome che spunta fuori fa felice tutti i tifosi ma la trattativa rimane molto complessa.

L’Inter ha iniziato questo 2024 con la bella e sofferta vittoria contro il Verona di sabato scorso, una partita sicuramente non da cuori deboli, specialmente negli ultimi minuti dove è successo di tutto, dai pasticci di Arnautovic sottoporta, al gol di Frattesi per poi chiudere con il rosso a Lazovic e il rigore fallito al 100′ da Henry, facendo esplodere con urla di gioia San Siro.

Rimane dunque il gap creato contro la Juventus ma l’obiettivo degli uomini di Inzaghi ora è quello di fare lo sprint decisivo per arrivare in primavera più tranquilli.

Proprio i “pasticci di Arnautovic” hanno creato tanti pensieri nella testa delle dirigenza dell’Inter. L’ex Bologna prima ha tolto una palla dalla porta con una goffa respinta e poi qualche minuto dopo di testa non è riuscito ad appoggiare un facile pallone alle spalle di Montipò, perdendosi in uno scontro con un difensore scaligero.

Il brutto periodo dell’austriaco e la mancanza di sicurezza in Alexis Sanchez ha portato Marotta e soci a fare serie riflessioni sul mercato, difficilmente si muoverà qualcosa per gennaio, ma per quest’estate i nerazzurri hanno deciso di tentare l’affondo su Mehdi Taremi.

Taremi è l’obiettivo dell’estate nerazzurra

Il calciatore del Porto è uno storico obiettivo di casa nerazzurra (oltre ad essere oggetto del desiderio anche dei cugini rossoneri). Il roccioso attaccante andrà in scadenza di contratto in estate e dunque può essere un buon affare sia in termine di prezzo che di resa sul campo. Proprio su questo fronte spuntano delle immagini dove è raffigurato alcuni membri dell’entourage di Taremi a Milano nella sede di Viale della Liberazione. Un indizio non da poco che potrebbe far sognare i tifosi dell’Inter, che finalmente potranno avere un buon ricambio alla coppia Lautaro-Thuram.

Un colpo voluto e ricercato da Ausilio e Marotta. L’attaccante ha tutte le caratteristiche che cerca Inzaghi, rapido ma roccioso fisicamente, stile Thuram. La trattativa è ad un buon punto vista anche la volontà del calciatore di voler sposare i colori nerazzurri.

Altra questione da non sottovalutare quella legata al suo passaporto, infatti il calciatore a luglio, secondo le regole vigenti nel Paese, l’attaccante diventerà comunitario visto che avrà giocato per 5 anni nel campionato locale e potrà approdare in Italia senza riempire uno dei due slot da extracomunitario disponibili per ogni stagione.

Inter, incontro decisivo: colpo prenotato

Spazio Inter