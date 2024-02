Fc Internazionale in ritiro prima della Vecchia Signora Juventina, Mister Inzaghi perfezionista: il programma della vigilia

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha optato per il ritiro alla vigilia della sfida con la Juve, stilando un programma ben studiato

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, si sta dimostrando essere un vero e proprio perfezionista.

Come rivela Tuttosport, i nerazzurri si alleneranno nel pomeriggio a San Siro per poi tornare ad Appiano Gentile e passare la serata in ritiro. All’andata il tecnico non optò per questa opzione ma anzi decise di partire per Torino il giorno stesso della partita.

