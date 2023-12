Fc Internazionale, il terzo episodio di Christmas In The Making con Sandro Bastoni e la valigetta misteriosa -NEWS

Un terzo episodio all’insegna del mistero quello pubblicato dall’Inter in attesa del Natale: protagonista Bastoni

Agnese Bonfantini s’improvvisa sceneggiatrice e suggerisce a Cruz, Frattesi e Pandini un soggetto interessante per il terzo episodio targato Inter di Christmas In The Making.

#ChristmasInTheMaking EPISODE 3, un episodio che è tutto un mistero

Siete pronti? Ringraziamenti speciali a Frank Sinatra – Let it snow! Let it snow! Let it snow! e @SonyMusicItaly #InterXmas pic.twitter.com/sqAmA7JsIy — Inter (@Inter) December 14, 2023

Ecco il video pubblicato su Twitter, in cui il protagonista è Bastoni alle prese con una misteriosa valigetta… cosa conterrà?

