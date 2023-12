Fc Internazionale, il super attacco fa cilecca: «Big Markus Thuram in stile Lukaku, ma…»

Il commento di Tuttosport sulla prestazione offensiva dell’Inter contro la Real Sociedad: non basta un solito grande Thuram

«Questa volta il super attacco fa cilecca. Non per colpa di un portiere in stato di grazia o per la sfortuna della “palla che non vuole entrare”, ma proprio per una serata senza grandi occasioni create dall’Inter. Inzaghi contro la Real Sociedad ha ruotato tutti i suoi uomini là davanti, ma nessuno è riuscito a trovare la zampata vincente, o a incidere davvero e in modo concreto sul risultato. l migliore tra le punte è stato sicuramente Marcus Thuram. Fisicamente straripante, è nettamente quello che ha creato i maggiori pericoli nella prima parte di gara, forse anche in tutta la partita, per l’Inter. Ieri sera al francese è mancato probabilmente solo il gol, ma ha comunque disputato un match positivo. Con le sue progressioni, stile il primo Romelu Lukaku allenato a Milano da Conte, si è portato spesso a spasso la difesa della Real Sociedad, creando più di un grattacapo agli ospiti. Il figlio d’arte, quello che fa salire la squadra e gioca per i compagni, ha commesso qualche errorino tecnico di troppo che gli ha impedito di determinare il successo nerazzurro».

