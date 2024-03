Fc Internazionale, il paragone di Zazzaroni esalta i SuperNerazzurri di Inzaghi, la dichiarazione: «È come se…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Ivan Zazzaroni ha fortemente criticato il Napoli nelle pagine del Corriere dello Sport esaltando indirettamente l’Internazionale FC

Ivan Zazzaroni critica il Napoli nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, usando un paragone con l’Internazionale FC.

NAPOLI – «Fuori dalla coppa Italia per merito di una candidata alla retrocessione, il Frosinone. E infine l’amaro del capo presenza quasi marginale in campionato con quei 31 punti di distacco dal vertice accumulati in 28 giornate: è come se l’Internazionale FC ne avesse recuperati 49 in soli otto mesi»

