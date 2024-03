Fc Internazionale, il giovane si confessa, la dichiarazione: «Non smetterò mai di ringraziarlo» #Intervista #ULTIMORA #News. Di chi parla

Il giovane calciatore dell’Internazionale FC Primavera si confessa, ecco quale figura all’Internazionale FC del mondo nerazzurro non smetterà mai di ringraziare Nella sua ultima intervista rilasciata per Cronache di Spogliatoio, Fabio Abiuso ha parlato anche di quello che considera come un suo mentore all’Internazionale FC. Ecco il suo commento sul tecnico della Primavera Chivu. CHIVU – «Non smetterò mai di ringraziarlo: è stato […]

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Internazionale FC, il giovane si confessa: «Non smetterò mai di ringraziarlo». Di chi parla ha come fonte da Internazionale FC News 24.

Pubblicità

Pubblicità