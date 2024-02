Fc Internazionale, il gioco convince: «La squadra gira come un orologio» #Intervista

Pubblicità

Il calcio proposto dall’Inter di Simone Inzaghi sembra aver convinto tutti: l’analisi del Corriere dello sport sui nerazzurri

Il Corriere dello sport analizza il cammino dell’Inter e il calcio proposto dalla banda Inzaghi:

OROLOGIO – «È assodato, ormai, che l’Inter giri come un orologio: meccanismi precisi sia nella fase offensiva sia in quella difensiva. Il gioco si sviluppa da dietro e, attraverso il palleggio, si cerca (e si trova) la superiorità, soprattutto sulle fasce. L’effetto è che ogni avversario, o quasi, si ritrova come una coperta corta, quindi non in grado di contenere i nerazzurri, che in un modo o nell’altro sfondano. Il grande volume di gioco è reso efficace da due attaccanti come Lautaro e Sanchez: 30 centri in coppia sui 59 della squadra in Serie A, quindi più del 50%. In più, là dietro c’è un vero e proprio muro, costruito su puntuali coperture preventive, che spengono sul nascere contropiede e ripartenze. Si tratta della grande differenza rispetto ad un anno fa: ben 15 i clean-sheet in 24 giornate, ma soprattutto gli avversari faticano anche solo a tirare in porta»

L’articolo Inter, il gioco convince: «La squadra gira come un orologio» proviene da Inter News 24.