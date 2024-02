Fc Internazionale, il dato sorprende tutti: una cosa non succede da tre anni

24 Feb 2024, 12:31, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale potrebbe raggiungere un curioso dato nel mese di maggio qualora non si dovesse verificare una condizione nel calendario

Un dato che sa quasi di record. Come fatto notare da Fabrizio Biasin su X, l’Internazionale non gioca una partita di campionato alle ore 15 di domenica da ben tre anni: l’ultima volta fu il 23 maggio 2021 contro l’Udinese.

Nel mese di marzo i leoni nerazzurri sanno già di non giocare in quel giorno ed ora. Se non dovesse succedere anche ad aprile e maggio, sarà un triennio completo di partite giocate non alla domenica pomeriggio.

Con la pubblicazione dei nuovi anticipi e posticipi di A, possiamo dirlo: il sogno continua. L’#Internazionale si avvicina a festeggiare 3 anni senza partite giocate domenica alle h15 (ultima il 23/5/21). Ricordiamo sempre che non è una polemica, solo uno straordinario dato di fatto. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) February 23, 2024

