Fc Internazionale, il club preoccupato dalla Salernitana: richiesta specifica ad Mister Inzaghi

Inter-Salernitana è alle porte, il club preoccupato dalla sfida contro i garanta ha fatto una specifica richiesta al tecnico Simone Inzaghi

Tutto pronto o quasi. Questa sera Inter-Salernitana saranno in campo a San Siro e come riportato stamane da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sarebbe (per assurdo) più preoccupata da questa gara rispetto a quella (poi vinta) con la Roma.

Importante infatti che Simone Inzaghi e i suoi non si facciano prendere alla sprovvista. Fondamentale non sottovalutare l’avversario, anche se si tratta dell’ultima in classifica. In modo tale da poter poi focalizzarsi con maggiore serenità sul doppio e pericolosissimo impegno con l’Atletico Madrid in Champions League.

L’articolo Inter, il club preoccupato dalla Salernitana: richiesta specifica ad Inzaghi proviene da Inter News 24.