Fc Internazionale, i tifosi pazzi per quel top player: «È come Modric» #Intervista

I tifosi dell’Inter applaudono un proprio giocatore e spunta pure il paragone con la stella del Real Madrid Modric, ecco di chi parliamo

Se l’Inter continua a vincere lo deve al talento dei propri giocatori e alle doti caratteriali di questi ultimi. In mezzo al centrocampo nerazzurro in particolare, c’è un uomo che rispecchia tutte le prerogative prima citate: Nicolò Barella, ironia della sorte protagonista dell’ultimo video social della compagine meneghina.

Tantissimi i commenti dei fan per l’ex Cagliari sotto il post. «I centrocampisti più forti ce li abbiamo noi» scrive un tifoso. «Barella ha il tocco magico di Modric» commenta un altro. «Più post con Barella per delle giornate migliori». «Se avesse avuto la maglia del real sarebbe stato uno dei centrocampisti più forti del mondo», «Madre Nico che giocatore» hanno concluso altri due. Ma l’elenco potrebbe andare avanti per ore.

L’articolo Inter, i tifosi pazzi per quel giocatore: «È come Modric» proviene da Inter News 24.