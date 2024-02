Fc Internazionale, i tifosi pazzi per lui: scrivono a Mister Inzaghi, lo vogliono in campo

Pubblicità

I tifosi dell’Inter esaltano un calciatore, sono pazzi per lui e chiedono a Inzaghi di schierarlo in campo con l’Atletico Madrid

Ultime ore di attesa e poi l’Inter scenderà a tutti gli effetti in campo per affrontare l’Atletico Madrid. Proprio in vista del big match di Champions League infatti, i nerazzurri hanno avuto modo di allenarsi ad Appiano Gentile, come palesato dalle foto postate sul profilo Instagram del club meneghino. A tal proposito, è da sottolineare la mole di commenti sotto il post relativo ad un giocatore nello specifico: Tajon Buchanan.

«Spazio a Tj» scrive un utente, «Un Tj a fine partita non mi dispiacerebbe» commenta un altro. E ancora: «Vai treno dal canada», «Vamos Buchanan». Ma l’elenco sembra infinito.

