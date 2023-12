Fc Internazionale, i dubbi sul rinnovo di DD Dumfries

Il futuro di Denzel Dumfries non è più così scontato e potrebbe anche essere lontano dall’Inter, non a gennaio ma in estate

Il futuro di Denzel Dumfries non è più così scontato e potrebbe anche essere lontano dall’Inter, non a gennaio ma in estate.

L’olandese è in trattativa con il rinnovo ma le difficoltà nell’arrivare a un accordo entro la fine dell’anno hanno fatto passare in secondo piano il suo prolungamento. L’altro aspetto da tenere in considerazione è l’abrogazione del Decreto Crescita, ed è proprio questo a frenare la società. Lo scrive il Corriere dello Sport.

L’articolo Inter, i dubbi sul rinnovo di Dumfries proviene da Inter News 24.