Fc Internazionale-Gudmundsson, affare clamoroso: annuncio con le cifre

Trattativa mai avviata in concreto con la Fiorentina per la cessione di Gudmundsson dal Genoa, l’attaccante piace all’Inter ma servono almeno 35 milioni di euro Sebbene non siano stati piazzati colpi di rilievo nel corso della passata sessione invernale di mercato, a meno dell’innesto operato dalla Juventus per Carlos Alcaraz sul quale pende un riscatto … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Inter-Gudmundsson, affare clamoroso: annuncio con le cifre è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.