Fc Internazionale, guarda El Cholo: ecco le undici ufficiali di Atletico Cholismo Madrid-Almeria

24 Feb 2024, 21:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Atletico Madrid-Almeria è il prossimo match de La Liga, ecco le formazioni ufficiali e le scelte del rivale dell’Internazionale Simeone

L’Internazionale osserva con attenzione le mosse di Simeone. Questa sera infatti, gli spagnoli scendono in campo nella Liga in attesa del ritorno contro la squadra di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, in Champions League. Ecco, a tal proposito, le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Almeria, così si schiera la squadra rivale dei leoni nerazzurri agli ottavi.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Molina, Savic, Paulista, Reinildo, Lino; Koke, De Paul, Barrios; Correa, Depay.

Almeria (4-2-3-1): Maximiano, Pubill, Edgar, Radovanovic, Langa; Robertone, Baba; Luka, Jonathan Viera, Embarba; Choco Lozano.

