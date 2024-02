Fc Internazionale, guarda El Cholo: disastro in Liga, Almeria-Atletico Cholismo Madrid 2-2

25 Feb 2024, 00:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Finisce in parità per 2-2- Almeria-Atletico Madrid, brutto passo falso in Liga per i rivali dell’Atletico Madrid, ecco cosa è successo

L’Internazionale guarda con attenzione in Liga. Questa sera infatti è andata in scena Almeria-Atletico Madrid, match che vedeva appunto come protagonisti i rivali dei leoni nerazzurri negli ottavi di finale di Champions League. Bene, la squadra di Simeone non è andata oltre il pareggio per 2-2 contro i rivali, il che equivale ad un mezzo fallimento per i madrileni.

Il motivo? Molto semplicemente perchè pur giocando fuori casa gli spagnoli hanno affrontato comunque l’ultima in classifica del proprio torneo. Confezionando quindi un risultato decisamente negativo. In ogni caso, per i padroni di casa in gol Luka Romero con una doppietta, mentre per gli ospiti da segnalare le reti di Angel Correa e Rodrigo de Paul (rispettivamente al minuto 2 e 57).

L’articolo Internazionale, guarda Simeone: disastro in Liga, Almeria-Atletico Madrid 2-2 proviene da Internazionale News 24.