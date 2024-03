Fc Internazionale-Genoa C.F.C., blitz della #Juve a San Siro: due osservati speciali. #ULTIMISSIME #NEWS

09:33, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inter-Genoa, blitz della Juve a San Siro: due osservati speciali per gli emissari bianconeri. ULTIME

Come riportato da Calciomercato.it, ieri sera c’è stato un blitz della Juve a Milano per seguire la sfida tra Inter e Genoa. Alcuni osservatori bianconeri a San Siro per ragioni di mercato.

Sul taccuino di Giuntoli e Manna, infatti, ci sono Albert Gudmundsson e il centrocampista rossoblù Morten Frendrup. Osservati speciali che il club bianconero ha voluto studiare da vicino.

