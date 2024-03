Fc Internazionale Genoa C.F.C., a San Siro spunta lo striscione: «AD Giuseppe Marotta League» – NEWS

23:03, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inter Genoa, a San Siro spunta lo striscione: «Marotta League». Ancora polemiche per il rigore concesso ai nerazzurri – FOTO

Sui #Social #Network spopola l’hashtag Marotta League, in riferimento ai tanti episodi dubbi che hanno caratterizzato il campionato dell’Inter. Questo lo striscione per l’ex Juve:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

aiuto pic.twitter.com/MF1xivHc2S — gatto milanista (@gattomilanista) March 4, 2024

The post Inter Genoa, a San Siro spunta lo striscione: «Marotta League» – FOTO appeared first on Juventus News 24.