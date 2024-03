Fc Internazionale Genoa C.F.C. 2-1: ancora polemiche ma Inter a +15 sulla #Juve

23:48, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Inter Genoa 2-1: ancora polemiche ma nerazzurri a +15 sulla Juve. La squadra di Inzaghi chiude il discorso Scudetto

Asllani-Sanchez, l’Inter vince grazie alle riserve ed allunga a +15 sulla Juventus. Ancora polemiche a San Siro per il rigore concesso ai nerazzurri, sul contatto Barella-Frendrup.

Nella ripresa Vasquez spaventa Inzaghi, ma Lautaro e compagni raccolgono altri tre punti pesanti che chiudono definitivamente la questione Scudetto.

