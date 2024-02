Fc Internazionale favorita in Champions? I numeri dicono che è meglio di City e Real

Pubblicità

Inter favorita in Champions League? I dati dicono che è meglio di Manchester City e Real Madrid: ecco per quale motivo

L’Inter di Simone Inzaghi vuole dire la sua anche in Champions League, oltre al campionato di Serie A. I numeri elevano il tecnico nerazzurro al cospetto di Carlo Ancelotti e Pep Guardiola: sono gli unici tre allenatori imbattuti lungo le strade della Champions. A dirlo è la Gazzetta dello Sport.

Inzaghi è il vero architetto di una formazione diventata davvero “europea” senza però smettere di essere “italiana”. Per la rosea, immaginare la doppietta (scudetto più Champions League) non è più un atto di superbia. I nerazzurri nel 2024 viaggiano ad un ritmo che nessuno riesce a tenere: è l’unica squadra in Europa che ha soltanto vinto considerando tutte le competizioni. Nove partite giocate tra le sei di Serie A, le due in Arabia per la Supercoppa Italiana e la gara in Champions con l’Atletico, e nove vittorie totali. 20 i gol segnati e solo 4 subiti.

