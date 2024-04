Fc Internazionale Empoli F.C. 2-0, Mister Inzaghi continua a vincere e i tifosi cantano, la dichiarazione ufficiale: «La capolista se ne va»

00:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Inter Empoli 2-0, Inzaghi continua a vincere e i tifosi cantano: «La capolista se ne va». Il tabellino del match di Serie A Altra vittoria per l’Inter di Simone Inzaghi sempre più prima nonostante la vittoria del Diavolo Rossonero contro la Fiorentina. Decidono le reti di Dimarco e di Sanchez che portano i tre punti contro […]

