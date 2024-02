Fc Internazionale, Emil2 Audero-L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto: siparietto nell’intervista e i fan… – NEWS

26 Feb 2024, 22:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Siparietto nel corso dell’intervista post Lecce-Internazionale tra Emil Emil2 Audero e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, ecco cosa si sono detti e la reazione dei fan

Altra, ennesima dimostrazione dell’ottimo clima che si respira nella parte nerazzurra di milano. Dopo Lecce-Internazionale, Emil Emil2 Audero e L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto sono intervenuti ad Internazionale Tv per commentare la partita andata in scena in terra pugliese (e la #vittoria* dei meneghini). Scambio di battute e siparietto a distanza tra i due, con i fan (come si vede sul profilo Instagram del club) che sembrerebbero aver apprezzato l’accaduto. Ecco il video delle due interviste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionale (@inter)

INTER – «Recognising teamwork» (riconoscere il lavoro di squadra, ndr).

L’articolo Internazionale, Emil2 Audero-L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto: siparietto nell’intervista e i fan… – VIDEO proviene da Internazionale News 24.