Fc Internazionale, è Taremi-mania: invasione di fan iraniani sui social – NEWS

Pubblicità

Il nuovo acquisto di calciomercato Inter Mehdi Taremi fa impazzire i social nerazzurri, ecco l’invasione di fan dall’Iran per lui

Sembra scoppiata la Mehdi Taremi mania. Dopo che nella giornata di ieri si sono fatte sempre più insistenti le voci dell’imminente firma con l’Inter del bomber iraniano, i profili social dell’Inter sono stati letteralmente invasi. Come si può notare nei commenti sotto il post dei nerazzurri (relativi in realtà alla vittoria contro la Roma), pubblicato circa 24 ore or sono, sono dozzine i commenti scritti in favore dell’attaccante.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) Pubblicità

Parliamo di dozzine e dozzine di interazioni. Tutte scritte in perisano (lingua parlata proprio in Iran). Il leit motiv presente in questi, se tradotto, sembra unico ed evidente: esaltare il proprio idolo. Daltrondo non scopriamo di certo oggi la popolarità che la prossima punta dei nerazzurri richiamata dalle parti di Teheran e dintorni.

L’articolo Inter, è Taremi-mania: invasione di fan iraniani sui social – FOTO proviene da Inter News 24.